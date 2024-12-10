فن ومشاهير

رانيا يوسف تنشر صور من مسرحية "حاوريني يا كيكي".. والجمهور يغازلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة عن سعادتها بعد انتهاء عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" على خشبة مسرح محمد العلي بمنطقة البوليفارد، مدينة الرياض، بالمملكة العربية .

ونشرت رانيا، مجموعة صور من العرض المسرحي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمدلله تم عرض مسرحية حاوريني يا كيكي بمسرح محمد العلي بالرياض".

وشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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