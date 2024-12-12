شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الفصل الدراسى الأول.. اعرف عقوبة الغش فى لجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من الاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التى من المقرر أن تنطلق نهاية شهر ديسمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر يناير.

أعلن عمداء الكليات عن بدء استعدادات الكليات لـ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، مؤكدين الانتهاء من وضع جداول الامتحانات مع مراعاة إجازات أعياد الميلاد، وأن الامتحانات ستعقد بنظام المزج بين البابل شيت والأسئلة المقالية.

ويأتى ضمن ضوابط تنظيم الامتحانات، تطبيق نص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات فى حالات الغش بلجان الامتحانات، وفيما يلى نص المادة 125 " كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.