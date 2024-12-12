شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المملكة العربية السعودية، بالفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وكتب أبو الغيط، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، "خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومة وشعبًا على الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، إنجاز رياضي عربي كبير يحسب في سجل الإنجازات السعودية".

وأضاف "بعد الاستضافة التاريخية للكأس في قطر والمشاركة المغربية المقبلة في استضافة كأس 2030، أثق أن الاستضافة السعودية ستعكس حفاوة شعب أصيل ورؤية قيادة حكيمة".