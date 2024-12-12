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مشاهد رائعة من احتفالات مناطق المملكة باستضافة كأس العالم 2034

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقطت الكاميرات مشاهد رائعة من احتفالات المناطق ، تبرز الفرحة العارمة للمواطنين والمقيمين، باستضافة كأس العالم 2034.
هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز أرجاء الوطن، إذ عبّر المواطنون والمقيمون عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز التاريخي.

كأس العالم 2034 في السعودية

وأكدوا أن استضافة كأس العالم 2034 في المملكة، يعكس مكانة السعودية المتنامية على الساحة العالمية.
المشاهد احتوت أيضا على مزيج من ردود الفعل المليئة بالحماسة والتفاؤل.

إنجاز تاريخي للملكة

هذا وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتحقيق الحلم الذي طالما راود الأجيال السعودية.
وشددوا أن هذا الإنجاز التاريخي للملكة، يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها المستمرة لتطوير قطاع في السعودية، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.

كأس العالم الأفضل في السعودية

كان صرح النجم البرتغالي أن نسخة كأس العالم 2034، التي فازت بتنظيمها المملكة العربية السعودية ستكون الأفضل في التاريخ.
وتابع رونالدو : "كل شيء رائع.. من البنية التحتية إلى الملاعب وتجربة الجماهير وغيرها".
وتابع نجم النصر السعودي: "علينا أن ننمو معًا دائمًا.. ليس في عالم كرة القدم فقط وإنما في مختلف جوانب الحياة".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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