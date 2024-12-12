شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رائعة من احتفالات مناطق المملكة باستضافة كأس العالم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقطت الكاميرات مشاهد رائعة من احتفالات المناطق السعودية، تبرز الفرحة العارمة للمواطنين والمقيمين، باستضافة كأس العالم 2034.
هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز أرجاء الوطن، إذ عبّر المواطنون والمقيمون عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز التاريخي.
المشاهد احتوت أيضا على مزيج من ردود الفعل المليئة بالحماسة والتفاؤل.
وشددوا أن هذا الإنجاز التاريخي للملكة، يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الرياضة في السعودية، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
وتابع رونالدو : "كل شيء رائع.. من البنية التحتية إلى الملاعب وتجربة الجماهير وغيرها".
وتابع نجم النصر السعودي: "علينا أن ننمو معًا دائمًا.. ليس في عالم كرة القدم فقط وإنما في مختلف جوانب الحياة".
هذا وعمت أجواء الفرح والاعتزاز أرجاء الوطن، إذ عبّر المواطنون والمقيمون عن فخرهم الكبير بهذا الإنجاز التاريخي.
كأس العالم 2034 في السعوديةوأكدوا أن استضافة كأس العالم 2034 في المملكة، يعكس مكانة السعودية المتنامية على الساحة الرياضية العالمية.
المشاهد احتوت أيضا على مزيج من ردود الفعل المليئة بالحماسة والتفاؤل.
إنجاز تاريخي للملكةهذا وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتحقيق الحلم الذي طالما راود الأجيال السعودية.
وشددوا أن هذا الإنجاز التاريخي للملكة، يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الرياضة في السعودية، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
كأس العالم الأفضل في السعوديةكان صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن نسخة كأس العالم 2034، التي فازت بتنظيمها المملكة العربية السعودية ستكون الأفضل في التاريخ.
وتابع رونالدو : "كل شيء رائع.. من البنية التحتية إلى الملاعب وتجربة الجماهير وغيرها".
وتابع نجم النصر السعودي: "علينا أن ننمو معًا دائمًا.. ليس في عالم كرة القدم فقط وإنما في مختلف جوانب الحياة".