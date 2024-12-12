تعرفوا على 6 أفلام ضمن سينما السعودية الجديدة: الأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يُعدّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصة فنية وثقافية تجمع عشاق السينما وصناعها من مختلف أنحاء العالم. وفي نسخته الجديدة، يسلط المهرجان الضوء على إنتاجات سينما السعودية الجديدة، وبالأخص الأفلام القصيرة، "ضمن سينما السعودية الجديدة: الأفلام القصيرة"، التي باتت تعكس روح الإبداع والتجدد في المشهد الفني السعودي. هذه الأفلام ليست مجرد أعمال سينمائية، بل هي قصص تنبض بالحياة، تعبّر عن طموحات الشباب السعودي ورؤاهم المستقبلية، وتبرز التنوع الثقافي والهوية الغنية للمملكة. في التالي سنتعرف على ستة أفلام منها.

فيلم ناموسة

هو فيلم تحريك وكوميديا وموسيقي ورومانسي، إنتاج السعودية من خلال: أيمن جمال.

تروي قصته في عام 1969 كانت "زوزو"، وهي بعوضة صغيرة، تعيش وسط المناظر الطّبيعيّة الخلّابة للعلا، في المملكة العربيّة السّعوديّة. في قلبها أحلام كبيرة تجعلها مميّزة عن رفيقاتها من الحشرات الطّنّانة. فبينما كانت زميلاتها البعوضات راضيات عن حياتها الروتينية، كانت "زوزو" تتوق إلى أمر أكبر: فهي تحلم أن تصبح مغنية، ولكن ليس أية مغنّيّة! إنّها تريد أن تكون مشهورة مثل أم كلثوم.

وهو من بطولة: عبدالله رافع، ودانة المهندس.

الفيلم من كتابة وإخراج: رنيم المهندس، دانة المهندس، وهما كاتبتان ومخرجتان. حصلت "رنيم" على درجة الماجستير (الآداب الجميلة) في المسرح الموسيقيّ؛ وتدرس "دانة" صناعة الأفلام، والرّسوم المتحرّكة. تمّ اختيار فيلمهما الموسيقيّ القصير "سوينغ" للعرض السّعوديّ في كان عام 2022، وتمّ شراؤه منذ ذلك الحين من قبل نتفلكس. تمّ عرض مسرحيّتهما الموسيقيّة "أبوردز" – وهي أول مسرحية موسيقية سعودية - في وقت سابق من هذا العام في الرّياض.

فيلم البريد

هو فيلم دراما إنتاج السعودية، من خلال: فهد سمان، ومحمد باوارث. وكتبه هشام إبراهيم.

تروي قصته عندما كان ستّة عملاء متواجدين في مكتب البريد عندما انهار فجأة موظّف في الخمسين من عمره، وتوفّي. وبينما خلصت تقارير الإسعاف إلى أنّ الوفاة كانت طبيعيّة، شكّك الشّهود السّتّة الّذين كانوا حاضرين وقت الحادث في صحّة هذا التّقرير. كلّ منهم، انطلاقًا من تجاربه الشّخصيّة، قدّم تفسيرًا مختلفًا لهذه النّهاية المفاجئة. فاعتقد شابّ منهم، خلال جلسة مع طبيبه النّفسيّ، أنّ الأمر يتعلّق بالانتحار. وذهب آخر إلى اتّهام المتوفّي بإهمال صحّته بسبب الإفراط في شرب القهوة. بينما كان ثالثهم مقتنعًا أنّ الضّحيّة قضت نحبها نتيجة لتفانيها المفرط في عملها وعائلتها. تكشف هذه الرّوايات المتباينة انعكاسات نفسيّة عميقة لدى كلّ من رواها، أكثر ممّا تكشفه عن حقيقة الواقعة.

وهو من بطولة: إبراهيم المهدي، يزن بخش، احمد القشطة، نورة القحطاني، جود الرويلي، ايمن الغامدي ، وجدي السعدي، لنا قمصاني، أسامة قوقندي، عبدالرحیم الصباغ، نور، عزوف، حسن، انغام العمودي، خلود القرشي، ومحمد باوارث.

الفيلم من إخراج: زكريا البشير وهو مخرج أفلام صومالي مقيم في المملكة العربية السعودية. بدأ مسيرته الفنية كممثل، حيث شارك في عدّة مسرحيات. ثم انتقل إلى العمل في مجال الأفلام القصيرة، التي عُرضت على التلفزيون الصومالي. يعمل حاليًّا في صناعة السّينما في جدة، بالإضافة إلى عمله كمستشار سينمائي في وزارة الإعلام الصوماليّة.

الحليمة تحلم

هو فيلم تحريك وخيال، من إنتاج السعودية من خلال: عبدالمحسن آل بن علي، وجيمس كير.

تروي قصته حيث الأحلام واسعة كالرمال الصحراوية، وكنوزها مخفيّة تحت كثبان النّوم. قبل آلاف السنين، كان هناك معلّم غير مرئيّ، يقدّم النّصح لامرأة شابّة تمّ تعيينها حديثًا كعرّافة مجتمعها، أو الحالمة، الّتي تتمثل مهمتها في استنباط الحقائق من الرّؤى الّتي تراها خلال أعمق مراحل النّوم السّبعة. تمّ اصطحابها بعيدًا من قبل أهل قريتها إلى واحة سحريّة لتتواصل مع البعد الرّوحيّ، وهناك تواجه الشّياطين، وتُطارد إلى متاهة، ثم تهرب بمساعدة أصدقائها الطّيور. صُنعت هذه القصّة باستخدام دمى في تقنيّة إيقاف الحركة، وهي أسطورة مليئة بالسّحر، والحكمة، والغموض.

وهو من بطولة: إلهام الدوسري، ونورا القصيبي.

الفيلم من كتابة وإخراج: عبدالمحسن آل بن علي وهو فنّان، ومخرج أفلام سعودي مقيم في العلا، يقوم فنّه على استكشاف تصوّرنا الجماعيّ للطّبيعة، وعلاقتها بالأساطير والتّقاليد الّتي تصوّر مكاننا فيها. بدأ الرّسم منذ انتقاله إلى لندن عام 2008، حيث حصل لاحقًا على درجة الماجستير من كلّية سليد للفنون.

فيلم أندرقراوند

هو فيلم موسيقي ووثائقي إنتاج السعودية، من خلال ثامر فرحان، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ. كتبه: زﻫﻴﺮ ﻣﻌﺎذ، وﻣﻌﺎذ ﻣﻨﺼﻮر. يعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة.

تروي قصته: عازف الدّرامز "هيفي ميتال"، الدّي جي الّذي يعمل في الموسيقى الإلكترونية، كاتبة الأغاني الخجولة الّتي تنشر أغانيها الحجازيّة على الإنترنت وتجد جمهورًا، المغني الفائز في إكس فاكتور: كلّ هذه ليست إلّا بعض المواهب الصّاعدة في صناعة الموسيقى السّعودية الناشئة. في حين يتذكّر الموسيقيّون الأكبر سنًّا أنّهم استلهموا من أشرطة البيتلز؛ ويتذكّر أحد عازفي الغيتار مدى صعوبة تعليم نفسه العزف على الغيتار بدون معلّمين أو دعم مجتمعيّ، أثناء التّدريب في منزل مهجور. فبالنّسبة لجميع هؤلاء الفنّانين المتمرّسين، الموسيقى هي محور الحياة.

ومن بطولة: ﻋﻤﺎد ﻣﺠﻠﺪ، أﺣﻤﺪ ﺣﻜﻴﻢ، ﻧﻮف ﺳﻔﻴﺎﻧﻲ، ﺣﻤﺰة ﻫﻮﺳﺎوي، سلمى مراد، أﺣﻤﺪ ﺷﺎوﻟﻲ، ﻓﻼﻧﺔ، عبدالملك زبيله، ﻓﺎرس اﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻲ، أﻳﻤﻦ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ﺟﻮد اﻟﺪﺟﺎﻧﻲ، وﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺤﺔ.

الفيلم من إخراج عبد الرحمن صندقجي: صانع أفلام وثائقيّة مقيم في الرّياض. درس الهندسة الصّناعيّة في الأصل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قبل أن يسعى وراء شغفه في صناعة الأفلام. وعلى مدار 14 عامًا، لم يتوقّف عن الاستلهام من القصص الحقيقيّة. كان فيلمه التّوثيقيّ الاستقصائيّ عن سمّ الفوسفين القاتل هو نقطة تحوّل جذريّة في مسيرته، كما تناول مواضيع أخرى مثل مرض الزّهايمر، ودراسات الميكروبات في الكهوف.

فيلم أجراس بافلوف

هو فيلم تجريبي إنتاج السعودية، من خلال: راكان النغيمشي.

وتروي قصته عندما تتصدّر صورة للعالم السّوفياتيّ في علم الأعصاب "إيفان بافلوف"_ الّذي أثبت النظريّة الشّهيرة أنّ الكلاب يمكن تدريبها على إفراز اللّعاب عند سماع صوت الجرس _ غرفة صفّ رماديّة، حيث تصطفّ الفتيات في فساتين البحّارة لتفتيشهنّ من قبل معلّمة صارمة. تتلألأ الأجراس؛ تدخل الفتيات وتخرج، والويل لأيّة فتاة في جواربها ثقب! في هذا الخيال السّرّياليّ المضبوط بشكل صارم، ترغب "نالا" الشّابّة كسر الحواجز، وإظهار أنّ هذه المعلّمة هي من تمسك بزمام الأمور حقًّا، وأنّ أيّ شخص يمكنه أن يحلّ محلّها.

وهو من بطولة: فاطمة الشريف.

الفيلم من كتابة وإخراج: خالد فهد الحائز على جائزة الفيلم الأمريكيّ، وجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الفيلم السّعوديّ عام 2021، عن فيلمه "ليتل بيرد" في عام 2021؛ كما فاز فيلمه السّابق "ذو إينفستر" (2017) بالنّسر الذّهبيّ في روسيا. كما أخرج فيلم "فروم ذي آشيز"، وهو فيلم روائيّ طويل على نتفلكس، والّذي وصل إلى المرتبة الرّابعة في قائمة المشاهدات الأسبوعيّة للمنصّة.

فيلم خمسين

هو فيلم تشويق وكوميديا إنتاج السعودية من خلال أنس.

تروي قصته عندما كان الشّابّ المتمرّد "نوّاف" يتسكّع، رأى عائلة خارج منزلها الفخم، تصعد في سيّارتها للذّهاب في عطلة. فيغتنم الفرصة ليكتشف كيف تعيش الطّبقة الأخرى. وفي تلك اللّيلة، يقتحم المنزل، ويستلقي على أريكتهم المريحة، ويشغّل نتفليكس. ولكن عندما يظهر رجل ضخم يحمل بندقيّة، يدرك أنّه ليس وحيدًا في المنزل، وأنّ حياته التّعيسة على وشك أن تصبح أكثر تعقيدًا. عندها يتحدّاه للعب لعبة الكاروم، ويعرف أنّه عليه أن يفوز أو يموت.

وهو من بطولة: محمد الزريق، ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺼﻮﻣﺎلي.

الفيلم من كتابة وإخراج: عبد الله الرويس وهو كاتب سيناريو، ومؤلّف مبدع، شارك في العديد من المسلسلات التّلفزيونيّة، والأفلام، والأعمال البصريّة. ساهم في إعلانات حائزة على جوائز، وشارك في العديد من مسابقات الأفلام، وحصل على ترشيحات في بعضها. من أحدث إنجازاته، الأفلام المستقلّة "فرصة"، و"خمسين"، بالإضافة إلى مساهماته في مسلسلات إنتاج أم بي سي، والعديد من الرّسوم المحلّيّة والشّخصيّة.

في سياق متصل: تعرفوا إلى أبرز الأفلام العالمية المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. من بينهم ماريا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».