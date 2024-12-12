شكرا لقرائتكم خبر عن "الفراودة".. أحمد العريان يستكشف عالم كرة القدم فى بودكاست المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد فوزي العريان خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق "بودكاست الفراودة"، وذلك ضمن مشروع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي، وزيادة المحتوى الإبداعي على الإنترنت والذي يهدف إلى الوصول إلى شرائح جماهيرية أكبر وأكثر تنوعًا.

ويستعرض العريان في هذا البودكاست عبر حوارات شيقة مع شخصيات هامة ومؤثرة في صناعة "كرة القدم" قديما وحديثا رحلة كل شخصية بداية من محاولة إثبات الذات وحتى تحقيق الحلم، عبر استعراض أبرز محطات حياتهم وقصص غير المعروفة والتي شكلت إنجازاتهم مع إبراز الجوانب الأخرى من شخصية كل ضيف، وما مروا به في مسيرتهم.

كما يتناول "العريان" أهم القضايا الشائكة في الوسط الرياضي الآن ويناقشها بعقلانية، أملا في الوصول إلى حلول دائمة للمشكلات المزمنة، بالإضافة إلى تناول الأحداث الرياضية الجارية من جميع الزوايا ووجهات النظر، لتقديم رسالة إعلامية حيادية وموضوعية تعمل من أجل الصالح العام، وترسي قيم الرياضة الأصيلة وتدعم الروح الرياضية، وتنبذ التعصب الأعمى.

وينضم "أحمد فوزي العريان" بهذا البودكاست إلى كتية كبيرة من الإعلاميين والمؤثرين شملت بودكاست الإعلامي "خالد عليش" والإعلامية "ميرهان عمرو" بعنوان "ع الرايق" وبودكاست اليوتيوبر الشهير "إسلام فوزي" بعنوان "فيه إيه"، وبودكاست اليوتيوبر "رولين القاسم" بعنوان "بونجور يا بيبي"، وبودكاست الدكتور مهاب مجاهد بعنوان "أرجوك بلاش"، وبودكاست "أيوة بطير" الذي يتناول قصص كفاح ذوي الهمم، وتقدمه الإعلامية رحمة خالد، وبودكاست الداعية الشهير "مصطفى حسني بعنوان "حدثني ربي".

كما تقدم اليوتيوبر "ريهام عياد" بودكاست بعنوان "اشتباك"، ويقدم الإعلامي "سامح سند" بود كاست بعنوان "أول الخيط" كما تقدم الإعلامية يسرا الليثي بودكاست بعنوان "يبان عادي"، وتقدم الدكتورة نهلة خليل بودكاست بعنوان soul ويقدم عزيز العقاد بودكاست للأطفال بعنوان "أونكل عزيز"، إضافة إلى بود كاست اقتصادي بعنوان "ابن سوق" يقدمه "شريف السواح".

وغطت خطة الشركة المتحدة عالم المرأة والمنوعات والموضة والترفيه، وذلك عبر عدة بودكستات مهمة، مثل بودكاست "unfiltered" الذي تقدمه الدكتورة سلمى أبو النجا وجيلان نصر وعالية سمير، كما يقدم الإعلامي حسام المراغي بود كاست بعنوان "دوبامين"، وكذلك بودكاست رحالة الذي تقدمه اليوتيوبر "أسما رؤوف" وفيه تقدم خبرتها المتخصصة في عالم السياحة والآثار والسفر والرحلات.