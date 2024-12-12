شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت الأمريكية.. مؤشرات الأسهم تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

صعود المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 49.21 نقطة أي 0.82 % ليصل إلى 6084.12 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 347.66 نقطة، أي 1.77 %، ليغلق عند 20034.90 نقطة.كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 94.48 نقطة أي 0.21 % ليصل إلى 44153.35 نقطة عند الإغلاق.