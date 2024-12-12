الاقتصاد

بورصة وول ستريت الأمريكية.. مؤشرات الأسهم تغلق على ارتفاع

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واس- نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.
وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 49.21 نقطة أي 0.82 % ليصل إلى 6084.12 نقطة.

صعود المؤشرات

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 347.66 نقطة، أي 1.77 %، ليغلق عند 20034.90 نقطة.
كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 94.48 نقطة أي 0.21 % ليصل إلى 44153.35 نقطة عند الإغلاق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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