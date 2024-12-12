شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسعار الحديد والاسمنت استقرارها اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق في ظل توفر المعروض ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن.



‫‬ استقرار أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 12-12-2024

كما تراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك باسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن



