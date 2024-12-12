أردوغان: سلطات الصومال وإثيوبيا توصلتا الى اتفاق تاريخي ينهي التوترات بين البلدين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "الصومال وإثيوبيا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق تاريخي ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، اكد إردوغان أنّه "يأمل أن يكون هذا الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا".

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الجانبان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك".

واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية".