المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انسحبنا من منطقة الخيام جنوبي لبنان وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بان اللواء السابع بالجيش أنهى صباح اليوم الأربعاء مهمته في منطقة الخيام في جنوب لبنان وفقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، وبتنسيق مع الولايات المتحدة، يتم نشر جنود من الجيش اللبناني في المنطقة مع اليونيفيل.

ولفت المتحدث الى ان الجيش الإسرائيلي يعمل وفقًا للاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، ويظل الجيش منتشرًا في جنوب لبنان وسيعمل ضد أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها.