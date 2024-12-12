شكرا لقرائتكم خبر عن انطلقوا من سواحل تونس.. غرق نحو 40 مهاجرًا في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

غرق القارب

الدمام - شريف احمد - لقي 40 مهاجرا على الأقل حتفهم غرقا في البحر المتوسط جراء انقلاب قارب كان انطلق من سواحل تونس، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن ناجية واحدة فقط تنحدر من سيراليون نجت من القارب المنكوب، وجرى إنقاذها من قبل منظمة غير حكومية.وتسبب الطقس السيء فيما يبدو في انقلاب القارب الذي أبحر من سواحل صفاقس التونسية، في عرض البحر.وذكرت الوكالة أن 300 مهاجر وصلوا الأربعاء إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.