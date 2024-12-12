شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات قوية فى الجولة الثانية عشرة لدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دورى المحترفين بإقامة العشر مباريات في نفس اليوم، حيث تقام 9 مواجهات في الثانية والنصف، على أن تقام مباراة وحيدة في الخامسة مساء بين وادى دجلة وبلدية المحلة.

فعلى ملعبه يستضيف بروكسى صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة نظيره الترسانة صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط في مباراة بـ6 نقاط، يحاول فيها الفريقان خطف الثلاث نقاط التي ستدخل صاحبها ضمن المربع الذهبى.

كما يواجه المنصورة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط نظيره منتخب السويس صاحب المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة باستاد شربين في لقاء يبحث فيه أبناء الدقهلية عن الفوز الأول، بينما يحاول أبناء الغريب استغلال تعثر أصحاب الأرض والعودة بنقاط المباراة.

وفى الجنوب يخرج ديروط في اللقاء الأول للجهاز الفني البلغارى لمواجهة أسوان صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة في لقاء متكافئ، كما يستضيف لافيينا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة مع وى صاحب وصافة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

وعلى ملعبه يواجه طنطا صاحب المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بترول أسيوط صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة، كما يلتقى راية مع المقاولون العرب صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة في لقاء صعب لأصحاب الأرض.

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى السكة الحديد مع الداخلية، كهرباء الإسماعيلية مع القناة في ديربى الإسماعيلية، وأبو قير للأسمدة مع سبورتنج في ديربى الإسكندرية، وتختتم مواجهات اليوم في الخامسة بلقاء وادى دجلة مع بلدية المحلة.