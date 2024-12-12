شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11-12-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك على إسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلال مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية لأحمد مجدي، المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز، الذي رحل عن الفريق.

بتروجت يفوز على مودرن سبورت 1-0 بكأس الرابطة

حقق فريق بتروجت الفوز على نظيرة مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الأولى من عمر المجموعة الرابعة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

فاز البنك الأهلى على سيراميكا بخماسية نظيفة فى الجولة الإفتتاحية لبطولة كأس الرابطة، وأحرز أهداف المباراة أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة ، وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه إسلام عيسى لاعب سيراميكا في الدقيقة 26 .

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي اسناد مهمة قيادة الفريق الكروي الاول خلال مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية لأحمد مجدي المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن الفريق.

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تفاصيل إصابة أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بكأس الرابطة.

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات غدا الخميس في ختام الجولة الأولى من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

قال محمد الشناوي، قائدالأهلي، إن بطولة كأس التحدي هي بالفعل ‏تحدٍّ خاص للاعبين، الذين سيبذلون أقصى جهد من أجل الفوز بها وإضافتها إلى سجل ‏بطولات النادي، وإسعاد جماهير الأهلي. ‏

أكد البرتغالى جوزيه جوميز أن أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك لاعب رائع، مؤكداً أنه لم يطالب نادى الفتح السعودي بالتعاقد مع اللاعب.

يبدأ مسئولو النادي الأهلي في توزيع التذاكر التي حصلوا عليها من فيفا على رابطة جماهير القلعة الحمراء في قطر، من أجل مساعدة وتسهيل مهمة الجماهير الحمراء على حضور مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال يوم السبت المقبل على استاد 974 بالدوحة.