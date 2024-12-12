اشار البنتاغون، الى أن "وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أهمية التشاور الوثيق بين البلدين بشأن سوريا"، مؤكدا أن "واشنطن تراقب الأحداث في سوريا وتدعم عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة".
ولفت الى أن "أوستن حث إسرائيل على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الظروف الإنسانية الصعبة في غزة"، مشددا على "الالتزام الأميركي بتأمين إطلاق سراح جميع الاسرى في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: أوستن أكد باتصال بنظيره الإسرائيلي ان واشنطن تراقب الأحداث بسوريا وتدعم عملية انتقال سياسي سلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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