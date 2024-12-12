البنتاغون: أوستن أكد باتصال بنظيره الإسرائيلي ان واشنطن تراقب الأحداث بسوريا وتدعم عملية انتقال سياسي سلمية

اشار البنتاغون، الى أن "وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن أكد في اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أهمية التشاور الوثيق بين البلدين بشأن سوريا"، مؤكدا أن "واشنطن تراقب الأحداث في سوريا وتدعم عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة".

ولفت الى أن "أوستن حث إسرائيل على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الظروف الإنسانية الصعبة في غزة"، مشددا على "الالتزام الأميركي بتأمين إطلاق سراح جميع الاسرى في غزة".