السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية مملكة إسواتيني ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة إسواتيني السيدة/ فوليلى شاكانتو، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير لينداني ابن جلالة ملك إسواتيني عضو البرلمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاستقبال التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.

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