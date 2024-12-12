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السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزيرة خارجية مملكة إسواتيني ويوقعان اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة إسواتيني السيدة/ فوليلى شاكانتو، يرافقها صاحب السمو الملكي الأمير لينداني ابن جلالة ملك إسواتيني عضو البرلمان.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما جرى خلال الاستقبال التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية وحكومة مملكة إسواتيني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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