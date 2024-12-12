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محمد بن زايد يهنئ السعودية قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادةً وشعباً بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وأثق في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير سوف تنظم بطولة استثنائية نفخر بها جميعاً وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح".

 

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