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الامارات | خطط علاجية شخصية لـ 256 مصاباً بالسرطان في أبوظبي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خطط علاجية شخصية لـ 256 مصاباً بالسرطان في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خططاً علاجية شخصية إلى 256 مصاباً بالسرطان من المواطنين في أبوظبي، منذ إطلاقها برنامج الطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام، الأول من نوعه على مستوى المنطقة في أكتوبر من عام 2022.

وقالت الدائرة في بيان صحافي، أمس، إنه تم تقديم خطط علاجية ووقائية مخصصة لمجموعة مختارة من مرضى السرطان، بمنهجية تحظى بدعم استشاري ومتخصصي الأمراض الوراثية الذين يقدمون توصياتهم في تحسين كفاءة العلاج، وتعزيز سبل التعافي، حيث خضع المرضى المؤهلون لفحص يغطي 47 جيناً لتحسين الرعاية السريرية المقدمة لهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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