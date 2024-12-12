الامارات | خطط علاجية شخصية لـ 256 مصاباً بالسرطان في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خططاً علاجية شخصية إلى 256 مصاباً بالسرطان من المواطنين في أبوظبي، منذ إطلاقها برنامج الطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام، الأول من نوعه على مستوى المنطقة في أكتوبر من عام 2022.

وقالت الدائرة في بيان صحافي، أمس، إنه تم تقديم خطط علاجية ووقائية مخصصة لمجموعة مختارة من مرضى السرطان، بمنهجية تحظى بدعم استشاري ومتخصصي الأمراض الوراثية الذين يقدمون توصياتهم في تحسين كفاءة العلاج، وتعزيز سبل التعافي، حيث خضع المرضى المؤهلون لفحص يغطي 47 جيناً لتحسين الرعاية السريرية المقدمة لهم.