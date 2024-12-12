تفقد النائب علي خريس مدرسة برج رحال الرسمية، واطلع على الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، واستمع من مديرها ياسين غزال الى ما تحتاجه المدرسة من صيانة لازمة بالسرعة الممكنة، لكي يتمكن الطلاب من العودة اليها بعد عطلتي الميلاد ورأس السنة.
ووعد خريس أن "يتابع الموضوع مع المراجع المختصة"، وأشار الى "أهمية ان تهتم الحكومة بإعادة ترميم المدارس الرسمية وتأهيلها لكي تسير بالتوازي مع التعليم الخاص"، ولفت الى ان "التعليم الرسمي يشكل رافعة وداعم أساسي لصمود الاهالي لا بل لعودتهم الى منازلهم"، معتبرا ان "الحرب كانت قاسية جدا حيث مارس العدو الاسرائيلي كل أنواع الانتهاك لحقوق الانسان".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس تفقد مدرسة برج رحال: التعليم الرسمي داعم أساسي لصمود الاهالي وعودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.