الخارجية القطرية: رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني وبحثا الأوضاع في غزة وسوريا

افادت وزارة الخارجية القطرية، بأن "رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وبحثا الأوضاع في غزة وسوريا".

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