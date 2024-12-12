انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الأربعاء لمناقشته "الوضع في أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ولفت زيلينسكي، في تصريح، الى أنه "لا ينبغي لأحد أن يجمل صورته على حساب الوحدة".
وأضاف زيلينسكي في إشارة إلى قرار روسيا منح الرئيس السوري السابق بشار الأسد حق اللجوء السياسي "نأمل جميعا على الأقل ألا يتصل أوربان بالأسد في موسكو للاستماع إلى محاضراته لمدة ساعة أيضا".
وفي رد على الرئيس الأوكراني قال أوربان إن "المجر اقترحت وقف إطلاق النار في فترة عيد الميلاد وتبادل الأسرى، لكن زيلينسكي رفض ذلك واستبعد حدوثه كما هو واضح".
وكان قد قال أوربان، إن "مكالمة اليوم استمرت ساعة وإن هذه هي الأسابيع الأكثر خطورة في الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي انتقد رئيس وزراء المجر بسبب مكالمة مع بوتين حول أوكرانيا: لا ينبغي لأحد أن يجمل صورته على حساب الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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