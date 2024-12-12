شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استقرار الأجواء ورياح مثيرة للغبار على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويكون الطقس مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

ضباب متباين الشدة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، من انتشار ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر.

تبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.

وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.

أماكن الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد وذعبلوتن.

مكة المكرمة: القنفذة والشعيبة والليث وجدة.



جازان: الدرب وبيش.

عسير: البرك والقحمة.

كتلة هوائية باردة

نبه المركز الوطني للأرصاد من تأثر مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وشمال المنطقة الشرقية، بكتلة هوائية باردة ابتداءً من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين.

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (صفر - 3 تحت الصفر) مئوية.

ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء إلى مناطق القصيم والرياض والشرقية، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى (2 - 5) مئوية.

رياح مثيرة للغبار

كما يتوقع أن يصاحب انخفاض الحرارة، نشاط في الرياح المثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين على المناطق المتأثرة بالانخفاض.