شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات استئناف سعد الصغير على حكم سجنه بقضية حيازة مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم دفاع المطرب سعد الصغير، بطلب استئناف على حكم سجنه 3 سنوات، فى اتهامه بحيازة المواد المخدرة عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الخارج، وتوجد سيناريوهات تنتظر المطرب أمام محكمة جنايات مستأنف منها...

ــ تأييد الحكم

فى هذه الحالة يكون أمام المتهم فرصة أمام النقض للطعن على الحكم.

ــ تخفيف الحكم

وأيضا فى هذه الحالة يكون للمتهم حق الطعن على الحكم خلال المدة القانونية.

ــ براءة المتهم

فى حال صدور حكما بالبراءة يخرج المتهم من محبسه ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخري.

كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بـ مطار القاهرة الدولى، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوى سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن السجائر المضبوطة تحوى سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجرى التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.