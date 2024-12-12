شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تعليم الكبار: التحول من الأمية الأبجدية للتمكين من المهارات الوظيفية والان مع تفاصيل الخبر

أقامت الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد رئيس احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار" مستقبل تعليم وتعلم الكبار لذوى الإعاقة فى ضوء رؤية مصر 2030".

وأكد عبد الواحد بأنه انطلاقا من الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتى تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، جمهورية خالية من الفقر،والجهل،والمرض، لذا اهتمت الهيئة بملف ذوى الإعاقة فتم إنشاء وحدة ذوى الإعاقة كما تم اعداد منهج ومحتوى خاص لهم لكل إعاقة على حدة، فأصبحت الهيئة تملك مناهج ومحتوى ومناهج الكترونية رقمية لتعلم القراءة والكتابة ونطمح إلى التعليم المستمر، متابعا: نحن نشهد مرحلة التحول من الأمية الأبجدية الى التمكين من المهارات الوظيفية، وريادة الاعمال، و عقد ندوات توعوية وتثقيفية لأهالينا الكبار.

فيما وجه الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة الشكر للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ على هذه الاحتفالية المتخصصة بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة، مضيفا أنه يتم العمل لمحو الامية فى مصر فالسعى لمحو أمية ذوى الإعاقة لا يقل أهمية و أن ملف ذوي الإعاقة شأن هام ومن أولى اهتمامات الجمهورية الجديدة فهم لهم حقوقهم و اهتماماتهم، و احترام رغباتهم فى التعلم واستكمال تعليمهم.