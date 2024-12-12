شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يبحث آليات تعزيز التعاون مع وفد المركز الإفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون القاري في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي جاءت ضمن تنفيذ قرارات اجتماع رؤساء الدول الإفريقية في فبراير الماضي، والذي نص على تكليف المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتبني آلية للشراء الموحد القاري بدعم من بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور الغمراوي على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة القارية لتحقيق التكامل في صناعة الدواء، ودعم آليات التعاون التي تهدف إلى تحسين صحة المجتمعات الأفريقية، وسعى هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مكانة القارة الإفريقية في مكافحة الأمراض والوقاية منها، وأن ذلك يأتى من خلال تعميق صناعة المستحضرات المستلزمات الطبية واللقاحات بالقارة الإفريقية، وأن مصر تولى اهتماما كبيرا بالعمق الإفريقى.

وأكد تطلع هيئة الدواء المصرية إلى العمل قدما مع نظيراتها بالقارة الإفريقية من أجل بناء سوق إفريقي كبير وفق رؤية مستقبلية استراتيجية تحقق توافر احتياجات المواطن الإفريقى من كافة المستحضرات والمستلزمات واللقاحات بجودة وفاعلية ومأمونية عالية.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة صناعة الدواء على المستوى القاري، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التكامل في صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والزيارات.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات التعاون المشترك ودور مصر كدولة منتجة رئيسية في تفعيل آلية الشراء الموحد القارية، التي تهدف إلى تعزيز توافر الأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة بأسعار مناسبة على مستوى القارة الأفريقية، كما أطلع الوفد على الخبرات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتطوير الأدوية، إلى جانب تبادل الرؤى حول دعم الصناعة الدوائية في القارة الأفريقية.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار، والأستاذة الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على إ.م. لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على إ.م. للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون الدولي ودعم الخطط التنموية التي تخدم أهداف القارة الإفريقية فى تحقيق نظام صحى مستدام، والعمل على توحيد جهود الهيئات التنظيمية داخل القارة، والارتقاء بمنظومة صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذات إفريقيا.