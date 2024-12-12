شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكي: مستشار الأمن القومي بصدد زيارة المنطقة للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بصدد زيارة المنطقة في مسعى أخير للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة قبل نهاية ولاية بايدن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، أفاد موقع أكسيوس عن مصادر، أن مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيلتقي اليوم عائلات المحتجزين في غزة، ليكون أول شخص يقوم بهذا في الإدارة الجديدة.

