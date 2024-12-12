"رويترز": مقتل شخصين إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130 شخصًا قبالة السواحل الشرقية لتونس

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن شركة "أمبري" البريطانية المختصة بأمن الملاحة البحرية، بـ"مقتل شخصين على الأقل إثر انقلاب قارب يقل حوالي 130 شخصًا قبالة السواحل الشرقية لتونس".
وذكرت الشركة في بيانها، ان "البيانات تشير إلى غرق شخصين بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل على متنه 130 شخصًا جنوب مدينة الشابة الواقعة على السواحل الشرقية لتونس".
وتُعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، من النقاط الرئيسية في شمال إفريقيا التي تنطلق منها المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، حيث تبعد أقرب سواحل إيطالية عن سواحل تونس حوالي 150 كيلومترًا.
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