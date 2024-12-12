مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 49.21 نقطة أي 0.82 % ليصل إلى 6084.12 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 347.66 نقطة، أي 1.77 %، ليغلق عند 20034.90 نقطة.

كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 94.48 نقطة أي 0.21 % ليصل إلى 44153.35 نقطة عند الإغلاق.

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