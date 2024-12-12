انخفاض معدل البطالة في أستراليا ​​إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، حيث سجل 3.9% في شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بنسبة 4.1% في أكتوبر الذي سبقه.

وقال رئيس قسم إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات ديفيد تايلور إن البلاد شهدت زيادة في التوظيف بنحو 36 ألف شخص، في حين تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو 27 ألف شخص، مما أسهم في انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% في نوفمبر.

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