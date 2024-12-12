شكرا لقرائتكم خبر عن إذن استيراد شخصي ووصفة طبية.. شروط جديدة لفسح الأدوية الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

إذن استيراد شخصي

إجراءات وضوابط

الأدوية المخدرة

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء شروط ومتطلبات الفسح للأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي، بهدف توضيح الإجراءات والشروط الواجب توافرها لفسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل المخصصة للاستخدام الشخصي.وحددت الهيئة شروط ومتطلبات فسح الأدوية والمستحضرات المطلوبة شخصياً الواردة عبر البريد السريع، لاستخدام البشري، أو البيطري وفسح الأدوية اللاوصفية، الفيتامينات، المستحضرات الصحية والعشبية، المكملات الغذائية «البشرية والبيطرية».تتطلب هذه الأدوية إذن استيراد شخصي، وارفاق رقم طلب الفسح الشخصي الصادر عبر منصة فسح، وصورة من الوصفة الطبية أو التقرير الطبي الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب للعلاج، موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصى بها ويكون التقرير معتمد من المؤسسة العلاجية ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر، وصورة من فاتورة الشراء، وبوليصة الشراء.وأوضحت ”الغذاء والدواء“ شروط ومتطلبات فسح المستحضرات الواردة مع الركاب ”المسافرين“ القادمين إلى المملكة، ميشرة إلى أنه إذا كانت الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة بحوزة أحد أقارب المريض «الأبوان الأولاد والإخوان والزوج» فتؤخذ صورة من إثبات الهوية له، وإن كانت مع غيرهم فيجب أيضا إرفاق ما يثبت موافقة المريض.وأشارت إلى أنه سيتم رفض فسح الكمية الزائدة عن حاجة المريض «وفقاً لإجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكميات المنصوص عليها، والتقارير الطبية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار هيئة الضريبة والزكاة والجمارك لإتلافها.وحظرت الهيئة فسح الأدوية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.حددت متطلبات فسح الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة والتي تتمثل في إرفاق تقرير طبي مفصل ومعتمد من المؤسسة العلاجية التي يعالج بها المريض ولم يمض على تاريخ صدوره أكثر من 6 أشهر، على أن يتضمن المعلومات الشخصية عن المريض، والتشخيص الطبي، والخطة العلاجية ومدتها، والتوصيات الطبية، واسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة.وأكدت على أن متطلبات فسح الأدوية للاستخدام البيطري تحتاج إلى صورة من التقرير الطبي البيطري الذي يفيد بالحالة المرضية والدواء المطلوب موضحاً فيه مدة العلاج والجرعة الموصي بها وعدد الحيوانات ولم يمض على صدوره أكثر من 6 أشهر.