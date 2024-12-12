شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ المغرب بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط‎، المملكة المغربية لحصولها على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال .

وكتب أبو الغيط ،في منشور اليوم الخميس على حسابه الرسمي بمنصة "إكس":"اتقدم بالتهنئة مجدداً إلى ‎المملكة المغربية قيادةً وحكومة وشعباً بحصولها على تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 مع إسبانيا والبرتغال".

وأضاف "انجاز رياضي مغربي وعربي كبير يصب في صالح تعزيز الصورة الايجابية التي تتكرس يوما بعد يوم للرياضة المغربية والعربية علي المستوى العالمي، كل التهنئة للشعب المغربي العزيز وتمنياتنا للمغرب بدوام التوفيق والنجاح".