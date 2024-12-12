شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق.. الإدارة العسكرية ترفع حظر التجول وتدعو إلى استئناف العمل والان نبدء بالتفاصيل

فتح أسواق دمشق

منسق ألماني خاص

التخلص من الأسلحة الكيميائية

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العسكرية السورية قرار حظر التجول الذي فرضته يوم الأحد الماضي بعد دخول الفصائل السورية إلى دمشق.وقال بيان صادر عن إدارة العمليات العسكرية نشر عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهلنا الكرام في مدينة دمشق وريفها، نحيطكم علمًا بأن إدارة العمليات العسكرية ألغت حظر التجوال في المدينة".وأضافت: كما نهيب بأهلنا العودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم، وأن يسهموا معنا في بناء سوريا الجديدة".بدأت الحياة في دمشق وريفها تعود إلى طبيعتها من فتح الأسواق وحركة السير في عموم مناطق وأحياء دمشق وريفها.وقالت حكومة تصريف الأعمال في دمشق إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في عموم المدن السورية.أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء، تعيين وزير الدولة بالخارجية الألمانية توبياس ليندنر، منسقًا خاصًا للشؤون المتعلقة بسوريا.وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إن ليندنر (زميلها أيضًا في حزب الخضر) سيتولى مهمة تعزيز الحضور الألماني في البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.عرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تقديم المساعدة الألمانية في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية.وقالت: "لدينا الآن فرصة لجعل العالم آمنًا بشكل نهائي من هذه الأسلحة الكيميائية التي كان يستخدمها الأسد".ورأت الوزيرة الألمانية أنه "يجب وضع الأسلحة التي لا تزال موجودة، في عهدة دولية في أسرع وقت ممكن".وكانت ألمانيا قد شاركت بالفعل في الماضي في عمليات التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية.وكان تحالف للمعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية أعلن يوم الأحد الماضي السيطرة على العاصمة السورية دمشق وفرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى الخارج.وهو ما أكدته الخارجية الروسية في وقت لاحق، إذ أعلنت لجوء الأسد إلى روسيا.