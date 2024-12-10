فيديو – رانيا يوسف تُشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة رانيا يوسف بنجاح عرض مسرحيتها “حاوريني يا كيكي” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر ظهرت فيه رانيا وهي ترقص مع الفنان دياب، في كواليس آخر أيام عرض المسرحية.

وأشعلت رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة الرقص، وبدت متحمّسة جداً، وقد ارتدت جمبسوت باللون الموف أظهر رشاقتها.

مسرحية “حاوريني يا كيكي” من تأليف هاني الطمباري، إخراج بتول عرفة، وبطولة: رانيا يوسف، دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، محمد دياب، أحمد سلطان وأحمد عبد الوهاب.

يُذكر أن رانيا يوسف تعاقدت أخيراً على المشاركة في مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، والذي يلعب بطولته الفنان الشاب عصام عمر، لتصبح بذلك أول المنضّمات الى بطولة هذا العمل، الذي يكتبه السيناريست محمد رجاء، ويخرجه عبد العزيز النجار.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال أيام، بعد استكمال باقي أبطال العمل تمهيداً لعرضه في موسم رمضان المقبل.

كما انتهت رانيا يوسف من تصوير الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي” الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان…، وهو تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.