شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة نصف نهائي إنتر كونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لخوض مباراة نصف نهائي بطولة كأس إنتر كونتيننتال التي ستقام في الثامنة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على حضور مباراة بوتافاجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي أمس في ربع نهائي الإنتر كونتينتتال من أجل متابعة الفائز منهما الذي سيلعب مع الأهلي السبت المقبل على أن يلعب الفائز منهما مع ريال مدريد الإسباني يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي الإنتر كونتيننتال.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الاهلي بعد وصولها أمس إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة اللاعبين المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.