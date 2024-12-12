شكرا لقرائتكم خبر عن مواد الشهادة الإعدادية غير المضافة للمجموع وموعد امتحانها بالترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عقد تقييمات للطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع قبل تقييمهم فى امتحانات المواد الدراسية الأساسية، مشيرة إلى أن المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الإعدادى تشمل: التربية الدينية ومخصص لها 40 والتربية الفنية مخصص لها 20 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى 23 من نفس الشهر، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.