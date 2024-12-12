الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا عاجلاً لتلبية احتياجات 3 ملايين شخص في غزة والضفة الغربية عام 2025 م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانيًا عاجلاً لجمع 4.07 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الملحة لنحو 3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2025 م في استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان إلى أن الأوضاع الإنسانية تدهورت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية المكثفة وأوامر الإخلاء المتكررة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الاحتياجات الحقيقية تتجاوز المبلغ المعلن، حيث يُقدر أن الميزانية المطلوبة تصل إلى 6.6 مليارات دولار لتلبية كافة الاحتياجات. ووصف البيان الأوضاع في غزة بأنها كارثية، مضيفًا: يقتل المدنيون بالقنابل والرصاص، أو يواجهون الموت البطيء بسبب نقص أساسيات الحياة، أصبحت غزة أكثر الأماكن خطورة في العالم، حيث يصعب إيصال المساعدات الإنسانية.

كما أشار البيان إلى استمرار إغلاق نقاط العبور أو فرض قيود عليها، مع عدم احترام القانون الإنساني، واحتجاز الموظفين الإنسانيين تحت التهديد على الحواجز، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل كامل على مساعدات محدودة للغاية نتيجة انهيار النظام العام والأمني في القطاع.

وحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عددا من الأولويات لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، أبرزها: تسهيل وصول الجهات الإنسانية بأمان إلى جميع المحتاجين، زيادة نقاط الدخول ومسارات الإمداد إلى غزة، تحسين الأمن داخل القطاع لضمان التنقل الآمن للسلع والفرق الإنسانية. وأكد المكتب الأممي أن تلبية هذه الشروط أساسية لتقديم الإغاثة على نطاق واسع للملايين الذين يعانون من أزمات غير مسبوقة.

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