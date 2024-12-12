شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 5 ساعات غدًا الجمعة 13-12-2024 عن 8 مناطق فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات عن بعض المناطق، غدًا الجمعة الموافق 13 / 12 / 2024، من الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق 14 / 12 / 2024.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن سبب القطع يأتي في أطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول 4.2 كم لتعارض الخط مع أعمال المحور، والذي قد تم الانتهاء من تحويله، وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيداً لإلغاء الخط القديم.

وأشارت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت أن المناطق المتأثرة بـانقطاع المياه هي (طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل – كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسه).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

وأشارت إلى أنها تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم واتس اب 01016050453 والخط الساخن 114.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.