عمر صباغ يبدع في توزيع الأغنية الرسمية لكأس العالم السعودية 34

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بفوزها بحق استضافة كأس العالم 2034، وأطلقت وزارة الرياضة السعودية الأغنية الرسمية لهذا الحدث العالمي بعنوان “يلا يلا.. أهلاً بالعالم”.

تولى توزيع الأغنية الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ، الذي أضاف بصمته الإبداعية إلى العمل، مما ساهم في تقديم أغنية عالمية تعبّر عن روح السعودية واحتضانها للعالم. وعبّر صباغ عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الكبير عبر منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: “مش جديد على المملكة العربية السعودية إنها تكون بالمقدمة! مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استضافة كأس العالم 2034. فخور بتوزيعي للأغنية الرسمية #أهلاً_بالعالم.”

صباغ، الذي يعتبر من أبرز الموزعين الموسيقيين في العالم العربي، يُعرف بإبداعه وتميزه في تقديم أعمال فنية ذات جودة عالية. وقد أضاف لمسة موسيقية فريدة جمعت بين التراث السعودي والطابع العصري، مما جعل الأغنية تحظى بإشادة واسعة من الجمهور.

الأغنية من أداء الفنانين السعوديين فهد بن فصلا وعايض يوسف، بالإضافة إلى الفنانة غادة شيري. جاءت كلمات الأغنية لتحمل رسالة فخر وترحيب للعالم، تعبر عن استعداد السعودية لاستضافة هذا الحدث العالمي بروح من التفاؤل والثقة.

جاءت الأغنية لتعبر عن فرحة المملكة وشعبها باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، وتبرز مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، إذ تحمل كلماتها رسالة ترحيب للعالم أجمع بروح من الفخر والتفاؤل.

بهذا الإنجاز الكبير، تؤكد السعودية مجددًا ريادتها في استضافة الفعاليات العالمية، وتُبرز تطورها في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية المملكة 2030.