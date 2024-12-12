استشاري: الرجفان الأذيني نوع من عدم انتظام ضربات القلب يصيب كبار السن بنسبة 10%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الرجفان الأذيني هو نوع من أنواع خففان القلب، مشيرا إلى أن خفقان القلب يعني شعور الإنسان بعدم انتظام ضربات القلب.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس، أن الرجفان الأذيني هو نوع من عدم انتظام ضريات القلب يحدث لدى كبار السن بنسبة 10%.

وذكر أن خطورة الرجفان الأذيني هو أنه مسبب رئيسي لجلطات الدماغ لدى كبار السن، مؤكدا أن حوالي 20% من جلطات الدماغ التي تحدث لكبار السن تكون بسبب الرجفان الأذيني.

وأفاد بأن أهم عوامل مسبباته هو عدم التحكم بالضغط، والسكري وارتفاع الكولسترول، بالإضافة إلى أمراض عضلة القلب، ناصحا كبار السن بالتوجه إلى طبيب متخصص للكشف عن معدل نبضات القلب.

https://x.com/ALNEMERK/status/1867129240409489704?t=uNIBXFDnYV1Kf1JR3pdXyw&s=19

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