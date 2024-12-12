الامارات | شراكة لإطلاق أول مستشفى افتراضي بالشرق الأوسط يضم 20 ألف طبيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة ملك إنترناشيونال الإماراتية ومجموعة أجينكيا دي باتيل الهندية عن تعاونهما لإطلاق أول مستشفى افتراضي واسع النطاق يضم نحو 20 ألف طبيب.

وتعهدت المجموعتان باستثمار 100 مليون درهم لإطلاق المستشفى الافتراضي الجديد وتطوير الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم رعاية صحية متطورة من خلال الاستفادة من الحلول الافتراضية لتعزيز الوصول للمرضى وتقديم خدمات شاملة لملايين المستخدمين.

وقال مؤسس ورئيس مجموعة ملك ميد للرعاية الصحية، الدكتور نواب شافي الملك: "تقدم المبادرة الجديدة لمستشفيات ملك ميد الافتراضية نظاماً جديداً تم تنفيذه بالفعل في دول مثل زيمبابوي وبابوا غينيا الجديدة وهو في مراحل متقدمة من التنفيذ في مناطق أخرى".

وأضاف في مؤتمر صحافي بدبي: "يتم تنفيذ النظام من خلال تطبيق (ملك ميد) ونظام الفيديو المرئي المتاح في أكثر من 170 دولة حالياً، حيث يقدم العديد من الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية عن بعد على مدار 24 ساعة، مع التوصيل المجاني للأدوية المخفضة، وكذلك تسهيل سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة والرعاية المنزلية على مدار الساعة".

وتابع: "سيستفيد المرضى من الاستشارات الافتراضية على مدار اليوم من أكثر من 20 الف طبيب على مستوى العالم إلى جانب أكثر من 500 صيدلية ومقدمي الخدمات".

وواصل: "يمكن للمرضى غير المؤمن عليهم وزوار دولة الإمارات الاستفادة من خصومات هائلة على المختبرات والأشعة ودخول المستشفيات والعمليات الجراحية إلى جانب الأدوية باستخدام بطاقة (ملك ميديكير بريفيليج الصحية) التي تم إطلاقها حديثا للحصول على أكثر الخدمات بأسعار معقولة والتي تتيح أيضا للمستخدمين الوصول إلى مراكز طبية".

وقال الملك: "تهدف المبادرة إلى إعادة تعريف الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال سيارات الإسعاف، كما ستوسع نطاق الخدمات لتشمل المجتمعات المحرومة من خلال العيادات المتنقلة".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دي باتيل، التي تمتلك واحدة من أكبر سلاسل المستشفيات في الهند، الدكتور أجينكيا باتيل: "نهدف من خلال الشراكة الجديدة إلى تقديم نظام صحي متطور يركز على المريض ويعطي الأولوية لإمكانية الوصول والقدرة على تخفيض التكاليف ورفع مستوى الجودة".

وتابع: "الابتكار هو المفتاح لحل تحديات الرعاية الصحية في العالم، وتستعد مجموعة ملك ميد للرعاية الصحية للتوسع العالمي لتوفير مرافق صحية منخفضة التكاليف".

وأضاف: "نموذج (ملك ميديكير) الشامل للحلول المبتكرة للرعاية الصحية الرقمية والموجودة في الموقع يلبي الاحتياجات الطبية الفورية ويضع الأساس لمستقبل مستدام وقابل للتطوير في مجال الرعاية الصحية".