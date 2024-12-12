تكنولوجيا: جوجل تطلق Gemini 2.0 بميزة الوكلاء وتحديث جديد لتطبيق Gemini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل، بعد أكثر من عام على إطلاق الإصدار الأول، عن Gemini 2.0 بوصفه “نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد لعصر الوكلاء”. وأوضح الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، أن هذا الإصدار يركز على إنشاء المعلومات بدلاً من مجرد تنظيمها وفهمها، مما يجعله أكثر فائدة بشكل كبير.

مفهوم الوكلاء في Gemini 2.0

تركز جوجل في هذا الإصدار على الوكلاء، الذين يُعرفون بأنهم أنظمة قادرة على التفكير والتخطيط وتنفيذ المهام بالنيابة عن المستخدم. يشمل النموذج الأول الذي تم إطلاقه، Gemini 2.0 Flash، تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدار 1.5 Pro. وأكدت جوجل تفوقه في معايير الكود، والواقعية، والرياضيات، والتفكير، مع تقديم أداء أسرع بمرتين.

قدرات جديدة ومتعددة الوسائط

يدعم Gemini 2.0 Flash إخراجًا متعدد الوسائط، بما في ذلك الصور المدمجة مع النصوص في محادثات تفاعلية متعددة المراحل. كما يوفر دعمًا صوتيًا متعدد اللغات، حيث يمكن للمطورين تخصيص الأصوات واللغات واللهجات. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع النموذج استدعاء أدوات مثل بحث جوجل للحصول على إجابات أكثر دقة، وكذلك تنفيذ التعليمات البرمجية مباشرة.

إتاحة Gemini 2.0 للمطورين والمستخدمين

يتوفر الإصدار التجريبي من Gemini 2.0 Flash حاليًا عبر AI Studio وVertex AI، حيث سيتم إطلاقه للتوفر العام في يناير المقبل. كما تعمل جوجل على تطوير واجهة برمجة تطبيقات جديدة (Multimodal Live API) لدعم إدخال الصوت والفيديو في الوقت الفعلي من الكاميرات أو الشاشات.

بالنسبة للمستخدمين النهائيين، يمكن لمستخدمي تطبيق Gemini وGemini Advanced تجربة الإصدار التجريبي المحسن عبر موقع gemini.google.com هذا الأسبوع، بينما سيكون التطبيق متاحًا للهواتف قريبًا. وتخطط جوجل لاختبار Gemini 2.0 في أداة “نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي” ضمن البحث، ما يتيح معالجة موضوعات وأسئلة معقدة تتضمن معادلات رياضية واستعلامات متعددة الوسائط.

التوسع في منتجات جوجل

أكدت جوجل أن Gemini 2.0 سيصل إلى مزيد من منتجاتها في أوائل العام المقبل، ليعزز من قدرة المستخدمين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات أوسع.

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