شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مبكرة لسرطان الكبد.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

بسبب عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة السيئ، تتزايد المشاكل الصحية المتعلقة بالكبد، وفي كثير من الأحيان يتجاهل الناس الأعراض المرتبطة بالكبد، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل تلف الكبد والسرطان.

ويعد سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة ومن أسرع أنواع السرطان نموًا، فيحدث سرطان الكبد عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في الكبد بالانقسام والنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه وذلك وفقا لموقع thehealthsite.

أوضح التقرير، أن سرطان الخلايا الكبدية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكبد، ويؤثر على النوع الرئيسي من خلايا الكبد التي تسمى خلايا الكبد ويمكن أن ينتشر ببطء إلى أجزاء أخرى، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي من الأنواع الأقل شيوعًا لسرطان الكبد، وفي حالة الإصابة بسرطان الكبد، تظهر بعض الأعراض في الجسم، وإذا تم تحديد هذه الأعراض في الوقت المناسب، قد يكون العلاج ممكنا.

أعراض مبكرة لسرطان الكبد: -ألم في الجانب الأيمن من المعدة

في حالة سرطان الكبد، قد يشعر المريض بألم أو ثقل في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، ويمكن أن يتراوح هذا الألم من خفيف إلى شديد، و في بعض الأحيان يمكن أن ينتشر هذا الألم أيضًا إلى الظهر، و إذا رأيت مثل هذه الأعراض، اتصل بالطبيب على الفور.

-فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الوزن المفاجئ دون أي سبب واضح يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الكبد، و بشكل رئيسي، إذا كان وزنك يتناقص بسرعة على الرغم من تناول الطعام بشكل صحيح، فلا يجب أن تتجاهل ذلك، في مثل هذه الحالة، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور وإجراء فحص طبي لنفسك.

-فقدان الشهية

في حالة سرطان الكبد، يبدأ المريض بالشعور بالجوع بشكل أقل ولا يشعر بالرغبة في تناول الطعام، وإذا بدأت تشعر بالشبع بعد تناول القليل من الطعام، فلا تتجاهل ذلك، وفي مثل هذه الحالة، يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور حتى يمكن إجراء العلاج في الوقت المناسب.

-اصفرار الجلد والعينين

يمكن أن يكون اصفرار الجلد والعينين علامة على الإصابة بسرطان الكبد، وفي الواقع، بسبب فشل الكبد، يرتفع مستوى البيليروبين في الجسم، مما يجعل لون الجلد والعينين أصفر، إذا كنت ترى العلامات، فاطلب المساعدة من خبير الصحة الخاص بك على الفور.

-الغثيان والقيء

في حالة الإصابة بسرطان الكبد قد يشعر المريض بالقيء والغثيان المتكرر، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أيضًا شعور بالانتفاخ في المعدة، إذا ظهرت عليك مثل هذه الأعراض، استشر خبير الصحة الخاص بك على الفور.