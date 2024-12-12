شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات أكسدة فى طعامك تحسن وظائف الرئة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

مضادات الأكسدة عبارة عن فيتامينات أو معادن أو مغذيات نباتية أخرى موجودة بشكل طبيعى فى الطعام، والتى تمكن الرئة من العمل بشكل صحى عن طريق تقليل الالتهاب، بحسب موقع تايمز ناو.

يتمثل دور الرئتين فى أجسامنا فى توفير الدم الغنى بالأكسجين لمختلف أعضاء الجسم لأداء الوظائف الفسيولوجية، ولكن عوامل مختلفة، مثل التلوث البيئى، وتغير الطقس، والتعرض لحبوب اللقاح، وما إلى ذلك، يمكن أن تكون ضارة بالرئتين.

الآلية التي تعمل وراء ذلك هي تلف خلايا الجسم بواسطة الجذور الحرة ما يؤدي إلى استجابة التهابية، وبالتالي، فإن دور النظام الغذائي الجيد يأتي في الاعتبار هنا، والدور الأكثر فعالية لتحسين وظائف الرئة هو مضادات الأكسدة.

وتشمل مضادات الأكسدة الموجودة في نظامنا الغذائي والتي يمكنها تحسين وظائف الرئة فيتامين سي (حمض الأسكوربيك)

يوجد حمض الأسكوربيك بنسب عالية في الفواكه والخضراوات الحمضية مثل الليمون والجوافة والبرتقال واليوسفي وغيرها.

هذا الفيتامين قابل للذوبان في الماء ومضاد للأكسدة بطبيعته، يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا فى التخلص من أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، والتى يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للجهاز التنفسي.

وبالتالي يجب على أولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز التنفسي تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي لتحسين وظائف رئتيهم.

فيتامين هـ

إن هذا الفيتامين له طبيعة وقائية، عن طريق منع الأغشية الخلوية من تلف الجذور الحرة (عن طريق تثبيط بيروكسيد الدهون).

طبيعته المضادة للأكسدة تجعله مصدرًا رائعًا لتعزيز صحة الجهاز التنفسي والوقاية من أمراض مجرى الهواء عن طريق تثبيط الالتهاب على المستوى الخلوي.

تشمل المصادر الغذائية الرئيسية لهذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون المكسرات والبذور والأفوكادو والسبانخ والمزيد"، كما يقول.

الكاروتينات

الكاروتينات (بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين) هي مقدمة لفيتامين أ وتتواجد بكثافة في الفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر والبرتقالي مثل المانجو والبابايا واليقطين والجزر وما إلى ذلك، و لها دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في الحفاظ على سلامة البنية والوظيفة للخلايا الظهارية التي تبطن الجهاز التنفسي.

وبالتالى فإن النظام الغذائي الغني بالكاروتينات يساعد في إدارة اضطرابات الجهاز التنفسي المختلفة بشكل فعال ويمكنه حتى حماية الرئتين من المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن التدخين.

الجلوتاثيون

هذا مضاد للأكسدة قوي، وهو عبارة عن ثلاثي ببتيد يعمل بشكل كبير في التخلص من الجذور الحرة ويساعد أيضًا في تجديد فيتامينات مضادات الأكسدة الأخرى، وهي فيتامينات سي وإي.

مصادره الغنية هي الثوم والخضراوات الصليبية، وما إلى ذلك، وهي تساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء لدينا.

السيلينيوم

ينتمي إلى فئة المعادن الدقيقة، لديه القدرة على تحسين وظائف الرئة، كونه جزءًا هيكليًا لا يتجزأ من الإنزيم المسمى "الجلوتاثيون بيروكسيديز.

يتمثل دور الإنزيمات في التخلص من الجذور الحرة مثل بيروكسيد الهيدروجين وبيروكسيدات الدهون.

تشمل المصادر الغذائية المأكولات البحرية، أو البيض؛ بالإضافة إلى ذلك، تعمل المكملات الغذائية أيضًا على علاج الربو أو اضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى.