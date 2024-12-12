شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة تذبذب سهم «سلامة للتأمين» على أساس سعر 17.40 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سلامة للتأمين التعاوني أمس الأربعاء، على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم شركة سلامة للتأمين ليوم الخميس على أساس سعر 17.40 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة.

علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية لشركة سلامة للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الإثنين بتاريخ 2024/12/16م.