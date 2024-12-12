قائد البحرية الروسية: حلف الأطلسي يزيد نشاطه العسكري في القطب الشمالي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن قائد البحرية الروسية ألكسندر مويسيف قوله إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يزيدان من نشاطهما العسكري في القطب الشمالي. وأضافت الوكالة نقلا عن مويسيف أن هناك حديثا يتزايد عن القطب الشمالي باعتباره منطقة صراع محتمل.

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