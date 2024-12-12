3 ماسكات طبيعية تقاوم القشرة والتساقط.. «كلمة السر الحناء»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتوي الحناء على مركبات نباتية طبيعية مهمة لصحة الشعر، خاصة الشعر الجاف والمتقصف، فأثبتت العديد من الأبحاث والدراسات دور الحناء في تحفيز نمو الشعر ووقف تساقطه، فضلًا عن دورها في المحافظة على صحة فروة الرأس وعلاج القشرة، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

واستعرض الموقع الطبي هيلث لاين 3 خلطات يُمكن تحضيرها بالحناء بخطوات سهلة في المنزل، كالتالي:

وصفة الحناء وحليب جوز الهند

من الوصفات المفيدة في علاج جفاف الشعر، ويمكن تحضيرها باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

7 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

كوب واحد من حليب جوز الهند.

4 ملاعق كبيرة من زيت زيتون.

طريقة الاستخدام:

ضعي حليب جوز الهند مع مسحوق الحناء وزيت الزيتون.

اخلطي المزيج جيداً للحصول على عجينة ناعمة، ويمكن تكرار الخلطة كل اسبوع.

ماسك الحناء والألوفيرا

يساعد ماسك الحناء والصبار على نمو الشعر وحفظه من الجفاف ومحاربة القشرة، ويمكن تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب واحد من أوراق الحناء الطازجة.

مقدار مناسب من الألوفيرا.

زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

اطحني الألوفيرا مع الحناء حتى تحصلي على معجون أخضر ناعم ثم ضيفي زيت جوز الهند.

ضعي الخليط على الشعر ثم قومي بتغطية شعرك بقبعة الاستحمام وانتظري بضع ساعات.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو واتركيه ليجف، ويمكنك استخدام هذا الخليط مرة كل شهر.

ماسك الحناء والموز

يساعد هذا الخليط على جعل الشعر لامعا ويحسن من مرونته، ويمكن تحضيره كالتالي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

موزة ناضجة.

طريقة الاستخدام:

ضعي الحناء مع بعض الماء للحصول على عجينة سميكة واتركيها تنقع يوم كامل.

اهرسي الموز الناضج في وعاء وضفيه للحناء المنقوعة.

ضعي الخليط كبديل للبلسم على الشعر وهو رطب واتركيه لمدة خمس دقائق.

اغسلي الشعر بماء بارد أو فاتر، ويمكنك تكرار الخلطة كل أسبوع.