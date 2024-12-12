الامارات | طابعة حيوية محمولة لعلاج «جروح لا تُشفى»     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر خبراء مستشفى الأمراض الجلدية ومعهد الطب التجديدي ومركز تصميم الإلكترونيات الحيوية المرنة بجامعة سيتشينوف الطبية الروسية، طابعة حيوية محمولة (Biogan)، تصلح لطباعة أنسجة مكافئة لنسيج الجلد، وستكون فعّالة في علاج القرح التي لا تشفى أو تلتئم ببطء، بما فيها التي يعانيها مرضى السكري.

وقالت المشرفة على المشروع، أناستاسيا شبيتشكا، إن الابتكار يستهدف إيجاد طريقة لاستعادة الأنسجة المعقدة.

يشار إلى أنه للحصول على أحبار حيوية مدمجة للطابعات، يستخدم هيدروجيل مع أجسام شبه كروية (مجاميع خلايا تستخدم كوحدات بناء)، إضافة إلى الحويصلات خارج الخلية التي تمتلك قدرة واضحة على التجدد ومضادة للالتهابات، وتتبادل الخلايا في تركيبة هذه الأحبار جزيئات الإشارة المختلفة، وتتطور كما يحصل في الأنسجة الطبيعية.