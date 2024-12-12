الامارات | سارة جيسيكا باركر تحجز لها «مكاناً أدبياً» دون ضوضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختيرت الممثلة الهوليوودية، سارة جيسيكا باركر، لتكون بين أعضاء لجنة تحكيم نسخة 2025 من جائزة «بوكر» الأدبية المرموقة، كما أعلن المنظمون، أول من أمس، ويترأس لجنة التحكيم الكاتب الإيرلندي، رودي دويل، البالغ 66 عاماً، وهو نفسه حائز جائزة «بوكر» عام 1993.

وإضافة إلى باركر، تضم اللجنة الروائي النيجيري أيوبامي أديبايو، والكاتب البريطاني كريس باور والكاتبة الأميركية كايلي ريد. يشار إلى سارة جيسيكا باركر، الممثلة البالغة 59 عاماً، والحائزة أربع جوائز «غولدن غلوب»، حجزت لنفسها في السنوات الأخيرة مكاناً في عالم الأدب من دون ضوضاء. وبدأ ذلك مع توليها منصة مديرة تحرير إحدى الشركات التابعة لدار نشر «بنغوين»، ثم من خلال إطلاق علامتها التجارية الخاصة SJP Lit في 2023، بالشراكة مع ناشر مستقل.

وقالت باركر لصحيفة «نيويورك تايمز» إن الانضمام إلى لجنة تحكيم جائزة «بوكر» بدا لها في بادئ الأمر «مخيفاً»، وأضافت «أعتبر أن أعضاء اللجنة أكاديميون متعلّمون وذوو خبرة، وهذه ليست حالتي.. لم أحصل على تعليم عالٍ.. ولا أحمل أي شهادة».

ويمكن للمؤلفين ودور النشر ترشيح أعمالهم الأدبية لنسخة 2025، وستعلن القائمة التي تضم 12 أو 13 كتاباً مختارا في يوليو، قبل إعلان قائمة المرشحين النهائيين في سبتمبر، ثمّ الكشف عن اسم الفائز في نوفمبر 2025. وأُطلقت جائزة «بوكر» عام 1969، وتكافئ مؤلف «أفضل رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية» كل عام.

ومُنحت الجائزة هذا العام للبريطانية سامانثا هارفي عن روايتها الخامسة «أوربيتال»، بعد منافسة هيمنت عليها الكاتبات.