الامارات | الماء والخضرة.. وبرج العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الماء، والخضرة، ورموز من التراث الإماراتي الأصيل تجاور برج العرب، حيث مدينة جميرا التي تستقطب زوّار دبي من جهات العالم المختلفة، لاسيما وسط الأجواء الجميلة، والطقس الرائع، وزينات موسم العطلات والاحتفالات، بين جنبات المدينة التي تسع الجميع، وترسم الابتسامات على الوجوه، بما تقدمه من معايير ضيافة فاخرة فوق العادة، وفعاليات وأنشطة وعروض باهرة، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام، مع المهرجان الأكثر روعة.. «دبي للتسوق» الذي أضاء شمعته الـ30، وستظل مشعة بنورها في أنحاء المدينة حتى تستقبل العام الجديد 2025، وتمتد حتى 12 من يناير المقبل.