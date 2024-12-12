شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يؤكد على إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين والان نبدء بالتفاصيل

اتباع إرشادات السلامة

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على إتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين.وشددت على ضرورة تعبئة المدفأة بالوقود خارج المنزل، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاءها عند الخروج من المنزل أو عند النوم، ووضعها في مكان آمن وبعيد عن الأثاث والممرات.وتدعو المديرية العامة الجميع بإتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.ودعت إلى الاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.