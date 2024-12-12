شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثالث.. تراجع متوسط فائدة التمويل العقاري في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قروض التمويل العقاري

التمويل العقاري

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري الأمريكية الصادرة اليوم الخميس تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما خلال الأسبوع الحالي إلى 6ر6% وهو أقل مستوى له منذ أواخر أكتوبر الماضي ليستمر التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.وذكرت فريدي ماك أن الفائدة تراجعت خلال الأسبوع الحالي إلى 6ر6% مقابل 69ر6% خلال الأسبوع الماضي و95ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.في الوقت نفسه، تراجعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، إلى 84ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 96ر5% خلال الأسبوع الماضي، و38ر6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.وانخفض متوسط فائدة التمويل العقاري إلى أقل مستوياته منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول عندما سجل 54ر6%.يذكر أن فائدة التمويل العقاري تتأثر بأسعار العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية والتي تستخدمها الإقراض لتحديد فائدة القروض العقارية.ورغم أن البنك المركزي الأمريكي لا يحدد أسعار فائدة التمويل العقاري، فإن قراراته وتأثيره على التضخم يؤثر على العائد على السندات العشرية الأمريكية.